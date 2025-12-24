《運籌帷幄－梁業豪》高位入市追價補貨的心理問題

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。有讀者朋友問：「如果於大型升浪發展了一段時間後，便沽貨套利，其後股價卻大幅再升。於高位入市追價補貨，實在很難作決定。如欲補貨，該留意甚麼？」在心理上，於錯過利潤後追價補貨，那種畏高的恐懼和患得患失的心情，確實不易克服。但其實只要客觀地作分析，便可得到答案。由於經濟長期增長與通脹長期上升令資產價格的主流走勢向上，現時任何入市位都不會是最低位。
換言之，於任何水平入市，投資者均須面對回跌空間。只要先訂好止蝕位，並嚴守止蝕，該位之下的下跌空間將與我們無關。當然，投資者須先細心觀察市況變化，有根有據地判斷後市的發展方向，才作圖利部署。每個投資行動都是獨立的，應依圖表訊號指示（主要為短線投機）和於得到基本因素（主要為長線投資）的支持下，於預先釐訂的買賣範圍內圖利；該買賣範圍內曾經錄得的價位，暫時毋須重點參考。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
