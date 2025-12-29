《運籌帷幄－梁業豪》對來年市況審慎樂觀

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。明天（30日）為12月份期貨、期權到期日，相信若今天（29日）開市後不見好淡大戶展開激戰，本年港股將於平靜中度過。不少基金經理都會於下月初才返回市場內，大家都在等候大市的真正後向於下月出現。平心而論，港股中期形勢尚屬顯著向淡，投資者於應市態度上實在不應急進。雖然我們於最近一個超短期反彈浪中，中線動用了小量資金增持現貨，但因其後WBI轉好，現時這部分已成為了正常注碼。
由於大市現處於不明朗局勢中，本欄認為投資者暫宜按兵不動。此外，最重要者，為長期形勢可維持偏好或向好；於重要利淡因素多已被消化的情況下，只要投資氣候轉好，令大市形勢變得對投資者有利，港股便會找到正式往上突破的藉口。於2026年開始前，筆者對來年整體市況審慎樂觀，認為可伺機逐步增持現貨圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
