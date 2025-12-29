  • 會員
29/12/2025 08:32

《套期保值－蕭猷華》比亞迪股份上升潛力大

　　祝大家聖誕快樂，並祝新年進步！上周，港股僅進行了兩天半的交易，恒生指數全周累計上升128點。另一方面，人民幣持續升值，兌美元曾經升穿7元大關，這一變化主要受到人行透過中間價釋放升值潛力影響。隨著中國在貿易上擁有強大的競爭優勢，加上美國聯儲局減息的預期，以及中央政府加大財政政策力度，預期人民幣的升勢將會持續。這不僅利好A股市場，還可吸引外資流入人民幣資產。
　
　　展望本周，由於假期因素，成交情況將會較為淡靜，預期港股仍將穩中向好。值得一提的是，「聖誕老人行情(Santa Claus Rally)」料繼續發揮作用。
　
　　個股方面，國家發改委上周五（26日）提出了新能源車、鋰電池、光伏等產業，必須整治內捲式競爭，還明確指出要「提高行業集中度」，這意味著龍頭企業將有極大優勢。此外，比亞迪股份(01211)今年很大機會實現到全年銷售目標，其「出海」成績亦相當亮眼，考慮到股價已跌至極低且不合理水平，潛在的反彈空間相當大，因此建議投資者應把握機會趁低吸納。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

