《運籌帷幄－梁業豪》暫時看不到真正後市方向

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。聖誕節假期過後，好友率先發動攻勢，將恒指推上26083。可惜日線圖上的橫行區頂部阻力沒有被升破，早市中段前已見淡友發力反攻。其後市況穩步向淡，收市前指數竟跌至25631，代表超短期升浪很大機會已經結束。短期後市繼續不明朗，本月2日高位26264的阻力如預期中大。估計明天（31日）半日市結束前，我們仍看不到真正的後市方向。
作為中長線投資者，現宜按兵不動，耐心等候恒指期貨陰陽燭周線圖上各主要技術分析指標陸續轉好，才再度入市增持現貨圖利。至於短線投機者，理論上，可於橫行區內低買高沽圖利，但須提防短暫假突破市況的出現，並應只小注怡情，建議主力持有強勢業務類別的強勢股；以近日市況為例，金融業股與原材料業股屬於優先選擇。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
