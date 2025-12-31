《運籌帷幄－梁業豪》短期向好和向淡機會相差不遠

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和50%，局勢則分別屬於向淡和偏好。本周一（29日）獲利回吐沽盤於早市高位湧現。港股大幅回挫。但昨早（30日）好友大戶於12月份期貨、期權到期日發動反攻，迅速收回大部分失地。由此證明，好淡雙方於長假期過後爭持激烈，恒指自本月16日低位25087起升幅的0.618倍量度跌幅水平25467前暫有可靠支持，但不容有失。另一方面，本周一高位26083前仍有不輕的阻力。
明顯地，好友必須攻抵該位之上企穩，方有作為。客觀而言，短期後市向好和向淡的機會相差不遠，只要出現新利好或利淡消息，便可刺激單邊市況出現，因站錯邊的投機者會爭相入市平舊倉止蝕。今天（31日）只得半個交易日，不少基金經理仍在度假中，相信市況會較為淡靜，惟收市前或會出現來自12月份場外股票期權市場，急於完成的買賣盤。作為散戶投機者/投資者，宜按兵不動，假後才研究有否修訂應市策略的需要。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情