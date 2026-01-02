《運籌帷幄－梁業豪》港股本年可望先升後回，表現優於美股

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大家應會留意到，市場人士普遍看好本年港股後市；筆者也不例外，認為好淡雙方會於被上移的戰區繼續角力。預計市況會反覆向上，於找到中期重要阻力位後，便回落整固，呈現先升後回的走勢。當前，前題是不會出現新重大利淡消息，令投資者的應市信心驟降。
本欄認為，近年各重大利淡因素已被消化得七七八八，中美貿易戰不再惡化；若俄羅斯與烏克蘭達成停火協議，對全球經濟（特別是航運業）和股市皆屬喜訊。作為中長線投資者，雖然各大指數與指數期貨周線圖形勢皆尚屬顯著向淡，筆者認為應伺機分批入市增持現貨。此外，由於美股長期形勢已呈嚴重超買一段時間，代表中期調整快將展開，預期港股相對表現會較美股為佳，逐步追落後的情況會愈來愈明顯。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】本港2025年本港復甦緩慢，經濟受到衝擊，亦發生多宗社會重大事件。你點睇2025年的香港？展望2026年，你最期待哪方面？► 立即投票