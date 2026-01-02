  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

02/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股本年可望先升後回，表現優於美股

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大家應會留意到，市場人士普遍看好本年港股後市；筆者也不例外，認為好淡雙方會於被上移的戰區繼續角力。預計市況會反覆向上，於找到中期重要阻力位後，便回落整固，呈現先升後回的走勢。當前，前題是不會出現新重大利淡消息，令投資者的應市信心驟降。

　　本欄認為，近年各重大利淡因素已被消化得七七八八，中美貿易戰不再惡化；若俄羅斯與烏克蘭達成停火協議，對全球經濟（特別是航運業）和股市皆屬喜訊。作為中長線投資者，雖然各大指數與指數期貨周線圖形勢皆尚屬顯著向淡，筆者認為應伺機分批入市增持現貨。此外，由於美股長期形勢已呈嚴重超買一段時間，代表中期調整快將展開，預期港股相對表現會較美股為佳，逐步追落後的情況會愈來愈明顯。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】本港2025年本港復甦緩慢，經濟受到衝擊，亦發生多宗社會重大事件。你點睇2025年的香港？展望2026年，你最期待哪方面？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

戰爭陰霾籠罩下的新一年

31/12/2025 16:47

大國博弈

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區