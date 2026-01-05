  • 會員
照顧者 情緒健康
照顧者 情緒健康
etnet專輯

05/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線增持行動宜分段執行

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和50%，局勢則分別屬於向淡和偏好。新年假期過後，好友大戶發力搶攻，贏了漂亮的一仗。然而，升勢雖然凌厲，交投量變化並不配合，上周六（3日）美國空襲委內瑞拉，對油價的影響在所難免；但會否破壞港股的上升勢頭，則須多看一個交易日。本欄認為，美軍出擊早有先兆，投資市場亦有足夠時間作好準備。近期內地股市帶領港股揚升，令落後予美股的幅度收窄，周末事件有望令市況延續。

　　投資者應先訂好止蝕/止賺位，然後才繼續看下站升浪目標。此外，下一個調整浪展開後，大家應特別留意好友大戶於低位的守關誠意，大市的回跌力度和調整期的長度。雖然目前港股中期形勢尚屬顯著向淡，只要短期形勢於調整期內維持偏好或以上的級別，中期形勢便有條件逐步轉好。然而，現時跟中期形勢正式轉好的時間尚有一段距離，入市增持現貨的行動宜分段執行。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

