06/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大戶沽能源業股，買醫療保健業股

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。昨天（5日）大市交投量激增，皆因基金經理已度假完畢，返回崗位。市況於大幅急升一段後，只於高位進行整固，並沒有大幅回挫。客觀而言，於陰陽燭日線圖上的「大陽燭」頂部附近呈現好淡爭持了整個交易日，相信不少獲利回吐沽盤已被消化；若短期升浪尚未結束，今天（6日）好友應會發力再攻，將大市推上更高水平。

　　本欄認為，現時港股具備進一步往上找尋阻力的條件，但須提防投資氣候轉壞。建議大家多留意指數期貨日線圖上各主要技術分析指標的變化，若見多已轉淡，便應作好退回低位守關的準備。應付這種市況的方式，若如繼續持貨觀望，但將止賺位分段上移，以保障既得利潤。市況所見，昨天能源業股因美國將控制委內瑞拉石油生產量而被沽售，醫療保健業股卻成為了好友大戶力托大市的主要棋子。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

