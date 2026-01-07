《運籌帷幄－梁業豪》恒指短線最後止賺位

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。昨天（6日）恒指挑戰日線圖下降軌阻力，但再度遇到獲利回吐沽盤。但由於短期形勢維持顯著向好，只要不出現新重大利淡消息，後市仍可反覆向上。雖然圖上再度呈現長身軀的陽燭，其手部亦不短，反映淡友曾經嘗試反擊，卻仍處於且戰且退的階段。此外，形成下降軌的兩個前高位可被視為好友大戶的下站進攻目標，若均被正式升破，港股中期形勢便可轉好。
昨天呈現的小型「上升裂口」26446-26498切忌被完全補回，令當前升勢遭到破壞。萬一出現此情況，我們應即時停止加注造好的行動，並部署短線分批平舊好倉走位。上周五（2日）「大陽燭」身軀中間位將為短線好友的最後止賺位，但形勢正式轉淡的機會並不大。總括而定，只要短期形勢不轉淡，中線投資者仍可伺機分批增持現貨圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
