08/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指長線數浪方式詳細講解

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和50%，局勢則分別屬於偏淡和向好。從長期形勢來看，恒指2022年10月低位14597肯定為重要支持位，問題只在於現時運行的屬於長期新升浪，還是中期反彈浪。若屬前者，後市極大機會創歷史新高，除非投資氣候突然急劇轉壞，令長期後市的最後一個升浪，即V浪以失敗形態出現。2023年1月高位22701應為V-(I)浪頂，V-浪底則為2024年1月低位14794。

　　其後運行的V-(III)已將指數帶上去年10月高位27382，接近1.618倍量度升幅目標27906。估計其後運行的V-多跌回V-(III)浪升幅的約38.2%，然後才讓V-(V)往上找尋整個V浪的終點。

　　但若屬後者，現時運行的只不過是IV-(B)浪反彈，其後還會有IV-(C)浪下跌過程，才讓V浪上升過程展開。由於IV-(A)浪跌幅的0.618倍反彈目標26269已達，我們雖繼續看好中長期後市，亦不得不作防範。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

