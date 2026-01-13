  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

13/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》開始分段為實際持貨量設上限

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。恒指於上周四（8日）低見25960後呈現超短期反彈浪，曾高見26608。須注意者，為自本月6日高位26858起的0.618倍反彈水平為26515；後市會否升越26858關口，挑戰去年11月13日高位27189阻力，很大程度上應看指數能否企穩於該水平之上而定。按昨天（12日）市勢推測，指數成功升破26858，升向27189的機會較大。然而，現時地緣政治形勢緊張，很容易出現新利淡消息，本欄認為應開始分批全線為實際持貨量設置上限。

　　建議為超短線、短線、中線、長線和超長線的投機/投資期限，先分別下調實際持貨量25%、25%、12.5%、15%和12%。大市升抵下一個重要阻力位時，若見上升動力顯著減弱，才入市加碼。昨天港股的升勢獲得交投量配合，我們當然不應低估後市的再升動力，故只宜候高分段沽貨走位，以策安全，雖則中長期後市仍可看高一線。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美製F-16金玉其外，飛行員命懸一線

13/01/2026 08:50

大國博弈

高息定存 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區