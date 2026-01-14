  • 會員
14/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中期重要支持看恒指25960

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和57.5%，局勢則皆屬向好。昨天（13日）三大指數皆從高位回落，以科技股的回吐市況最為明顯。近期反覆上升的勢頭將恒指推高至27144，是否足夠，可從兩個角度來看。首先，相信好友大戶仍會將去年11月13日高位27189和10月2日高位27382視作下站進攻目標，但因美國可能於短期內向伊朗採取軍事行動，不會強攻。因此，若港股正式展開短期調整，並不為奇。

　　其次，自12月16日低位25087起的升浪明顯地可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪。但由於4浪底低於1浪頂，情況會較為複雜。無論如何，5浪的升幅是足夠的。4浪底，即本月8日低位25960肯定屬於不容被正式跌穿的短期重要支持位；若見指數跌回該水平附近，於高位平掉了部分現貨走位的中線投資者應完成整個候低補貨行動。至於較為樂觀的看法，則為3浪可被細分為低一級的i-ii-iii-iv-v五個浪，3-iv浪或已開始，但中期後市可繼續看好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

