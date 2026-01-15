《運籌帷幄－梁業豪》進一步下調實際持貨量上限

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和57.5%，局勢則皆屬向好。美國最新公布的經濟數據顯示，聯儲局於本月內減息的機會不大，主因為通脹威脅仍未清除。另一方面，司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令金融市場容易出現震盪。加上總統特朗普繼續向伊朗政權施壓，投資者不應低估委內瑞拉事件於中東重現所帶來的市場波動。筆者的分析結果顯示，淡友大戶於近日股市的升浪中，間歇地增強部署，並在等待投資氣候顯著轉壞。
昨天（14日）港股升勢再現，正好為我們提供機會，進一步將各投機/投資期限的實際持貨量上限調低。繼本周一（12日）的行動後，超短線、短線、中線、長線和超長線的實際持貨量上限現已分別變為50%、50%、75%、70%和76%。即使WBR分析系統指示我們動用較多的資金持貨，我們亦不會考慮。舉個例說，若分析系統指示我們動用75%資金短線投機，我們亦只動用半資應市。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
