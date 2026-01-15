  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

15/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》進一步下調實際持貨量上限

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和57.5%，局勢則皆屬向好。美國最新公布的經濟數據顯示，聯儲局於本月內減息的機會不大，主因為通脹威脅仍未清除。另一方面，司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令金融市場容易出現震盪。加上總統特朗普繼續向伊朗政權施壓，投資者不應低估委內瑞拉事件於中東重現所帶來的市場波動。筆者的分析結果顯示，淡友大戶於近日股市的升浪中，間歇地增強部署，並在等待投資氣候顯著轉壞。

　　昨天（14日）港股升勢再現，正好為我們提供機會，進一步將各投機/投資期限的實際持貨量上限調低。繼本周一（12日）的行動後，超短線、短線、中線、長線和超長線的實際持貨量上限現已分別變為50%、50%、75%、70%和76%。即使WBR分析系統指示我們動用較多的資金持貨，我們亦不會考慮。舉個例說，若分析系統指示我們動用75%資金短線投機，我們亦只動用半資應市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區