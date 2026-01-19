  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

19/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股現處4浪反覆橫行的整固期

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。地緣政治風險下降，股市借勢反彈；惟若今天（19日）不見好友成功將大市推上新高位。今晚美股的表現便十分重要。兩度入市將全線實際持貨量上限調低後，本欄會密切留意美股何時顯著回挫，為上周於高位呈現明顯阻力的港股帶來足夠的下跌動力，讓短期調整浪正式展開。到時，恒指期貨日線圖上的主要技術分析指標將陸續轉淡，為我們提供低位分批補貨的良機。

　　根據經驗，股市持續上升一段長時間後，若見轉為反覆橫行，失去方向感，即代表大市處於整固期。根據波浪理論，3浪上升過程已經完結，現處於4浪下跌過程中。反覆橫行的市況顯示4浪屬於平勢形，而其後我們會看到5浪，即最後一個升浪。除非3浪的升幅不及1浪的1.618倍，5浪的升幅不會太大。因而，即使我們計劃好候低入市補貨，看5浪上升，投入注碼時應較前審慎得多。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區