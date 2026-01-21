  • 會員
21/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》看似矛盾的分析方法

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為56.25%和50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。大家應會留意到，筆者於分析投資市場時，會採取很多種分析工具，而不會只依賴一、兩種分析工具所發出的訊號指示，進行買賣。這種分析方法能夠更全面地分析市況，因不同分析工具有其自身的優點和缺點。但大家可能會問：「會否出現部分分析結果指示造好，部分卻指示造淡的情況？」這情況看似很矛盾，令我們難以適從，卻屬必然的現象。

　　解決問題的方法，為先為各技術分析指標的結果設定參數，加權計算其影響力，然後合計全部結果的淨影響力，來決定入市方向和所動用的注碼。筆者一直為大家提供的分析系統只採用五個主要技術分析指標，亦沒有設定參數，屬於簡單版本。較為認真的投資者可參考筆者上述的方式，得出更為可靠的分析結果。最後，上述矛盾現象應被視為提醒投資者應審慎應市的優點，而非缺點。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

