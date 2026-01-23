  • 會員
23/01/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨的三個跌浪目標

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。平心而論，當前投資氣候對股巿確實不利，但美股因有AI的美好前景支持，欲跌不能。港股方面，過去一個月投資者錄得不俗的利潤後，近日呈現第三次回吐，但跌幅仍只屬正常。正路而言，恒指期貨自去年12月16日低位25110起的升浪已於本月16日高位27262完結，升浪可被假設為(a)浪。當然，我們不應排除(a)浪尚未完結的可能性。(b)浪調整可被細分為低一級的a-b-c三個浪，20日低位26379多為(b)-a浪底，(b)-b浪升幅最多只會略大於(b)-a浪跌幅的0.618倍。
　
　　整個(b)浪的跌幅將為(a)浪升幅的0.618倍，底部位於25932附近，屬「之字形」；但若巿況進一步惡化，可屬「正常平勢形」或「不規則平勢形」，跌浪目標為25110或24602/24288。究竟價位最終跌至上述哪一個目標，才掉頭再升，展開(c)浪上升過程，則應看地緣政治變化，特別是伊朗局勢而定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

