《運籌帷幄－梁業豪》美國科技股兩個後市截然不同的數浪方式

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏好和向好。AI的急速發展支持相關行業的股票升勢如虹，沒有轉勢的跡象。但平心而論，納指100已經三個月沒有再創歷史新高。上周五（23日）Intel公布業績後，股價大幅下挫，不排除好友大戶在局部套利或換馬的可能性。事實上，美股的累積升幅擴大至現時的水平，展開短中期調整份屬正常；投資者多預期長期升浪頂位於較現水平顯著為高之處。後市真的可以看得這般好？筆者的應市態度會較為審慎。
以巨型科技股Tesla為例，因自動駕駛技術涉及AI，值得我們仔細分析。過去兩天，筆者於Patreon頻道內，先後提供了該股的首選和次選數浪方式，歡迎各位免費查閱。須指出者，為該兩個數浪方式所指出的長期後市走向截然不同。前者顯示雖然短期調整市況屬在所難免，後市仍可反覆再升，屢創歷史新高。至於後者，長期升浪已近尾聲，甚至已經完結。最終哪一個數浪方式會成為事實，當然應視乎投資氣候變化而定。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情