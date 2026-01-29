《運籌帷幄－梁業豪》下月假後市況最怕歐美股市往下突破

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和65%，局勢則分別屬於向好和顯著向好。今天（29日）為1月份期貨、期權到期日，明天（30日）為1月份場外股票期權到期日，料好淡大戶會為爭取較佳的最後結算價努力，雖則現時好友大戶佔盡上風。自從恒指於去年10月2日高見27382後，表現上屬於反覆偏淡。除非淡友成功攻抵該關口之下逗留，港股中長期後市不宜看淡。下月16日起，滬深港通南向、北向交易開始暫停開放，直至24日才回復正常。
根據經驗，受此影響，下月港股交投將告萎縮，好淡大戶多按兵不動，只任由大市於大型橫行區內反覆上落。另一方面，職業炒家只會於狹窄的幅度內小注怡情，散戶則多離場觀望。然而，於農曆年假期內，歐美股市如常交易；萬一市況呈現往下突破，內地股市與港股於假後復市時將會被拖低。因此，投資者於度假期間，因港股現處於待變階段，須花點時間留意外圍市況變化。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票