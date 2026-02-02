  • 會員
02/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本年看好港股與內地股市

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為75%和70%，局勢則分別屬於偏好和向好。內地新訂的經濟政策明顯支持內地股市，但相信北京政府希望看到的是穩步揚升的市況，避免過大的波動。港股方面，來港上升的企業愈來愈多，價格較A股為低的H股可望為大市提供支持。此外，現處中期調整的科技股於AI浪潮中勢將重展升浪，亦有利港股短中期後市。投資者須憂慮的，為已呈中長期超買的美股會大幅調整，拖累港股。

　　本欄認為，未來五個月，甚至本年底前每個短中期調整的市況都屬於長線投資者入市買貨的良機。當然，如欲把握時機須參考日線圖和周線圖上各主要技術分析指標的變化。此外，將部分資金投放於內地股市內的做法，亦值得大家認真考慮。若不考慮直接買入A股，怕個別股份急升驟降，大家可改為買入內地股市的指數ETF，降低持貨風險。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

