  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

03/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不應低估整個調整浪的再跌空間

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為75%和65%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。一如所料，上周五（30日）的急劇跌勢確認短期調整浪已經正式展開，前升浪頂的0.5倍/0.618倍/1倍為淡友大戶的反攻目標。正路而言，整個調整浪屬於「之字形」，可被細分為低一級的A-B-C三個浪，目標多為0.618倍量度跌幅目標。須提防者，為萬一前升浪起點被跌越，中期後市將不宜樂觀。根據經驗，若A浪終點位於0.618倍量度跌幅水平附近，C浪多跌至前升浪起點前。

　　但若A浪只跌至0.5倍量度跌幅水平附近，C浪多跌至0.618倍量度跌幅水平附近。由於現時A浪已跌抵0.5倍量度跌幅目標，於預期升浪為A浪跌幅的0.5倍/0.618倍的B浪反彈完結後，C浪會帶來跟A浪相若的跌幅。此外，由於最近兩個交易日港股實在跌得非常急，大家不應低估整個調整浪的再跌空間，入市補貨時，應有點耐性，分批捕捉採取行動的良機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區