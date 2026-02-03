《運籌帷幄－梁業豪》不應低估整個調整浪的再跌空間

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為75%和65%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。一如所料，上周五（30日）的急劇跌勢確認短期調整浪已經正式展開，前升浪頂的0.5倍/0.618倍/1倍為淡友大戶的反攻目標。正路而言，整個調整浪屬於「之字形」，可被細分為低一級的A-B-C三個浪，目標多為0.618倍量度跌幅目標。須提防者，為萬一前升浪起點被跌越，中期後市將不宜樂觀。根據經驗，若A浪終點位於0.618倍量度跌幅水平附近，C浪多跌至前升浪起點前。
但若A浪只跌至0.5倍量度跌幅水平附近，C浪多跌至0.618倍量度跌幅水平附近。由於現時A浪已跌抵0.5倍量度跌幅目標，於預期升浪為A浪跌幅的0.5倍/0.618倍的B浪反彈完結後，C浪會帶來跟A浪相若的跌幅。此外，由於最近兩個交易日港股實在跌得非常急，大家不應低估整個調整浪的再跌空間，入市補貨時，應有點耐性，分批捕捉採取行動的良機。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
