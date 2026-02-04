《運籌帷幄－梁業豪》外資大戶對港股市場的看法

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和55%，局勢則分別屬於偏淡和中性。港股中期升浪起點為2024年1月恒指低位14794，至今已維持了兩年。大家不應忘記，於美股屢創歷史新高的時候，港股現水平距離前升浪頂甚遠，表現大幅落後，雖有大量內地企業排隊來港上市，但良莠不齊的質素只為大股東提供獲取暴利的機會，散戶買貨後若未能於初期或會急升的市況中沽貨套利，禁售期結束後，多會被綁。重量不重質的上市熱潮中，我們應加倍注重風險。
此外，北水參與港股買賣的程度上升，若大型外資證券商於現貨主板市場總成交金額的所佔比率下降，即代表外資大戶於持續升浪中並不認同港股市場於他們的環球股票投資組合內應佔較高的比率。事實上，於外資大戶的眼中，香港的營商環境已不及數年前，亦不再屬於具相對優勢的金融中心。然而，預計於美國中期選舉前，美國總統特朗普不願見到中美關係再度惡化，有利港股繼追落後，向歷史高位進發。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
