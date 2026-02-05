《運籌帷幄－梁業豪》於最高位清貨離場，談何容易！

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和55%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。每當升勢逆轉，股市呈現大幅急挫時，我們總可找得到一些支持市況出現的理由。其實，市場內利好和利淡的因素都經常同時存在，只是市況突變後，大家喜歡從中找出可令新市場方向變得合理的理由而已。至於那些市況明顯轉升為跌後，才謂市況已呈超買，掉頭回挫合理的言論，說服力並不足夠，且超買的定義並不明確。
具經驗的投資者都知道，升浪頂部的位置極難準確推測，於最高位清貨離場，談何容易！投資者可做的，只為於持貨值博率變得不吸引時，將止賺位上移，並開始依圖表訊號指示，分批入市沽貨套利。須注意者，為這種應市方式只能讓我們以平均價套利，總會錯過一些獲利空間，卻能避免過早離場或因沒有離場，而轉盈為虧的情況。如欲成為股市贏家。風險管理與資金管理都需要做得很完善，缺一不可。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
