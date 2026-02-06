《運籌帷幄－梁業豪》科技股被洗倉的背後

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。本周科技股所受的沽壓非常大，有洗倉的意味，令其相對表現大為落後。大戶積極沽貨的現象非常明顯，情況的確駭人。但有豐富應市經驗的投資者而言，洗倉行動常於短時間內結束。其實，大家有否想過，大戶沽家像是不計價地沽貨，有可能是為了增持現金，但亦有可能只是在換馬？若屬後者，他們只是降低科技股於投資組合內的比例而已。
此外，這麼多貨被沽出，接貨者主要肯定不是已被嚇怕了的散戶，而是決定趁低吸納的大戶買家。換言之，早前看好科技股後市的大戶已經計數離場，其後市況變化不再對他們有很大的影響。另一方面，新入市的大戶買家的平均買入價處於近期最低位附近，除非突然出現新重大利淡消息，即使市況進一步下跌，亦不能迫使他們入市沽貨止蝕。因此，上述洗倉行動結束後，應不會很快便出現另一次同樣的行動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
