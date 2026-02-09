  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

09/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何為(b)浪反彈作部署？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。上周好友飽受考驗，於近期調整浪低位努力守關，其誠意不用懷疑。本年美國減息的步伐並非如早前般樂觀，為包括股市的多個金融市場帶來了很大的壓力。加上大型科技企業因AI業務前景被市場懷疑，美股曾經顯著下挫；再有黃金、白銀、加密貨幣的龐大沽壓，港股好友只得且戰且退，不敢貿然發動反攻。

　　其後美匯走勢轉強，上周五（6日）晚美股大幅回升，金融股與工業股帶領道指再創歷史新高。這個非常利好的現象理應可令港股今早（9日）裂口高開，正式展開(b)浪反彈，我們觀察的，應為大市高開的幅度和好友於市況高開後阻止淡友反攻的能力。此外，(a)浪跌幅的0.5倍量度升幅水平料不難到達，惟0.618倍量度升幅水平則料有不輕的阻力；好友能否攻抵其上企穩，將決定後市繼續上升的機會。本欄認為，於上述兩個反彈目標的範圍內，超短線好友宜伺機分批平舊倉套利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區