《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨27432分後巿好淡

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於偏淡和偏好。好友等候多時的反彈浪終告展開，港股算是成功升抵三個主要反彈目標的首個。根據波浪理論，(b)浪反彈目標多為(a)浪跌幅的0.5倍或0.618倍，而0.382倍會是基本要求。這個數浪方式假設了整個短期調整浪屬於「之字形」，(c)浪目標將低於(a)浪底。以恒指期貨為例，(a)浪起點為上月29日高位28139，終點則為上周五（6日）低位26289，跌幅達1850。
若(b)浪升幅為該升幅的0.382倍/0.5倍/0.618倍，目標為26996/27214/27432。昨日（9日）價位曾升抵27147，成功到達26996，代表後巿再升的空間有限。但若整個短期調整浪並不屬於「之字形」，而是屬於「正常平勢形」，價位將可挑戰(a)浪起點28139阻力。究竟反彈浪會止於27432附近，還是會顯著再升一段，我們須細心觀察好友守穩於27432關口之上的能力，和日線圖上的訊號變化，才能判斷。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
