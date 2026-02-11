  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

11/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》(b)浪反彈終點位置具關鍵性

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。昨早（10日）恒指升抵27398後呈現回吐，反映好友暫作退守。自上月29日高位28056起的跌浪運行了6個交易日，其後運行的反彈浪維持了兩個交易日，於時間上是正常的，但可能仍未結束。假設跌浪屬於(a)浪，反彈浪屬於(b)浪，我們關注的，應為(b)浪的升幅；(b)浪升得愈高，其後運行的(c)浪，即整個短期調整浪的終點會愈高，雖則多仍於(a)浪底。

　　若整個短期調整浪屬於「之字形」，(c)浪將與(a)浪等長；若屬「正常平勢形」，情況亦一樣。由於(b)浪已錄得顯著的升幅，(c)浪確實有條件已經展開。但若見「(c)浪」沒有順利發展，我們便應提防昨天高位只不過是(b)-a浪頂，(b)-b浪只屬短暫而幅度細小的調整浪，(b)-c浪會將整個(b)浪帶上更高水平。最後，由於(b)-c浪多與(b)-a浪於長度上相若，大家於今、明（11、12日）兩天內可依此推測整個(b)浪的升幅，研究整個短期調整浪屬於「平常平勢形」的可能性。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

因愛潑斯坦案被拉下台的第一位政客

10/02/2026 17:10

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區