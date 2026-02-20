  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

20/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》(b)-c浪上升過程已正式展開？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和50%，局勢則分別屬於向淡和偏好。本周三（18日）美股假後復市，走勢全面向上。三大指數皆報升，可惜美股波幅指數下跌，反映大市的上升動力其實不大。另一方面，納斯達克中國金龍指數微跌收場，顯示中概股投資者的入市信心尚未回復。本欄認為，今天（20日）港股開紅盤的機會較大；但最重要者，為能否收紅盤，並見下周升勢持續，增大(b)-c浪上升過程已經正式展開的機會。
　
　　筆者的Parteon會員都知道，上周筆者於證券均衡投機/投資組合內，短線略作偷步增持。雖謂(c)浪的確有可能已經展開，但按當前投資氣候估計，還是(b)-b浪或(b)-c浪正在運行中的可能性較大。正路而言，(b)-a浪起點應不會於(b)-b浪調整中被跌越，(b)浪屬於「不規則平勢形」除外。估計最遲下周內港股會呈現後市方向，投資者雖可審慎看好，但須分段上移止蝕位，並加倍留意圖表訊號變化，以策安全。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

