23/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》料港股波幅繼續增大

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為43.75%和50%，局勢則分別屬於向淡和偏好。雖然馬年首個交易日（20日）港股開黑盤，低開低收，筆者認為只代表於蛇年結束前入市投機造好圖利者失敗，造淡圖利者成功。由於中國人多迷信，結局以失敗的散戶居多。以全年首個交易日大市的表現來推算馬年的走勢，個人認為，所得結論毫無參考價值。若真的有，應為會有大量散戶看淡來年後市，將以候高沽貨為主要應市策略，或會是「眾人皆醉我獨醒」的好時機。

　　美國會否向伊朗開戰，總統特朗普向全球發動的關稅戰會否重燃，美國通脹狀況會否升溫，拖慢聯儲局的減息步伐，均值得投資者特別關注。本欄認為，短期內港股的波幅會繼續增大，經常出現飄忽的走勢，將應市信心不足的投資者震出局後，才讓真正的後市方向呈現於他們眼前。為安全計，我們只得依WBR分析系統的結果指示，維持合適的實際持貨量，靜觀其變。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

