27/02/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》波幅急升，要留意甚麼？

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。港股即將進入本年首季最後一個交易日，大戶應已於期貨、期權市場內為這個季度作好部署。預期下月港股的波動程度會加劇，投資者應加倍小心應市。事實上，近日急速轉升的指數期權引伸波幅已作出了同樣結果的啟示。股市的波幅急升，常會帶來單邊升市或單邊跌市，但須有投資氣候轉變的配合。

　　然而，若兩者皆不出現，股市便會於橫行區內反覆上落，呈現急升驟降的走勢。表現上，這對於預期橫行區內低買高沽，短線炒賣的勝算很高，但其實並非如此。首先，所謂急升驟降，代表大市於橫行區頂部前突然急速掉頭回挫，於橫行區底部突然急速掉頭回升；成功捕捉市場轉角位，談何容易？此外，有些時候，大市會呈現短暫的假突破，將投資者震了出局，與其後的獲利空間無緣。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

