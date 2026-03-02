《運籌帷幄－梁業豪》中線投資者未可安心

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。上周六（28日）美國與以色列聯手攻擊伊朗，時間上一如預期，美股早已就此作出反應，往下調整。美軍會否於中東陷入長期戰爭中，乃金融市場最關注的，其次為美國經濟所受的影響，特別是油價上升將令通脹升溫。此外，大型AI企業被指或高估了未來的需求，而過度投放資本於基礎建設上，NVIDIA(US.NVDA)與Apple(US.AAPL)正帶領相關股份急速下挫。相信本月科技股於走勢上會落後於舊經濟股。
港股方面，科技股早已率先從高位大幅回落，屬於全期大落後的板塊。客觀而言，其落後幅度已經過分，逐漸回復相對強勢，實屬不足為奇。換言之，即使大市須繼續向淡，往下找尋(c)浪底，下跌動力亦有望逐漸減弱。須注意者，為短期形勢尚屬向淡，令中線投資者未能安心。最後，若伊朗政權被推翻，環球政治局勢將對中國不利，美國將更容易展露霸權，盡情向中國施壓，於經濟貿易上繼續打擊。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇