03/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指下站跌浪目標25472

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。伊朗精神領袖哈梅內伊被美國和以色列擊殺後，伊朗大舉報復，令中東局勢變得非常混亂。革命衛隊被殲滅需時，期間阿拉伯國家的安全仍受威脅，且除歐美駐中東的軍事基地受襲擊外，連民用設施亦不安全。昨天（2日）金融市場呈現顯著波動，港股開市後走勢向淡應屬大部分投資者意料之內。恒指裂口低開後，走勢反覆向淡。

　　早市中段指數曾低見25883，然後才見好友大戶入市維持秩序，將港股推回略高水平。假設(c)浪下跌過程的起點為上月10日高位27398，可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪。(c)-1浪底為20日低位26357，(c)-2浪頂為23日高位27156，(c)-3浪量度跌幅目標為27156-(27398-26357)x1.618=25472。換言之，本周恒指仍有再跌空間，然後才讓(c)-4浪反彈展開，目標低於(c)-1浪26357。當然，現時市況風高浪急，(c)-4浪提早完結亦不足為奇。確認(c)-4浪結束後，我們便可推算(c)-5浪，即整個(c)浪的量度跌幅目標。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

