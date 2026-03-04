《運籌帷幄－梁業豪》(c)-4浪已具備正式反彈的條件

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為18.75%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。昨早（3日）開市前，筆者於Patreon頻道內的「港股市前分析」影片內指出，港股好友大戶開始入市反攻。但眾所周知，大戶愈買愈低，我們只處於超短期反彈浪中。此外，筆者亦提醒用戶，雖然(c)-4浪有可能從恒指本周一（2日）低位25883開始，但即使指數回升，亦有可能只屬於(c)-3-iv浪反彈，(c)-3浪仍未見底。一般而言，(c)-3-iv浪可運行至少兩個交易日；但昨早指數高開後立即回跌，情況已顯得不樂觀。
其後恒指跌越上日低位25883，證明連(c)-3-iv浪反彈也未正式開始。從另一個角度來看，由於(c)-3-ii浪反彈的時間只得一個交易日，我們也許沒有需要將(c)-3浪看作延伸浪，即直接看浪底即將出現便可。事實上，(c)-3浪發展至今，跌幅已算足夠，(c)-4浪反彈具備正式反彈的條件。至於反彈目標，將不高於(c)-1浪底。須緊記者，為(c)-4浪運行完畢後，上演的會是(c)-5下跌過程，找尋整個(c)浪，亦是整個短期調整浪的終點。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
