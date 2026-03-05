《運籌帷幄－梁業豪》看(c)-4浪反彈，恒指最重要支持24548

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為12.5%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。金融市場瞬息萬變，於地緣政治局勢非常緊張的環境下，投資者必須靈活應市，切忌主觀，並作不理智的堅持。以上月上旬市況為例，筆者曾認為恒指(b)浪反彈有較大機會到達(a)浪起點，即1月高位28056前，才掉頭回挫，展開(c)浪下跌過程。可惜其後投資氣候轉差，令圖表形勢明顯轉弱，筆者因而立即指出，(c)浪有較大可能已經從10日高位27398開始，跌幅可為(a)浪的1倍，甚至1.618倍。
昨早（4日）甫開市即見恒指跌抵1.618倍量度跌幅目標25472，淡友順利完成任務。然而，指數於低位25184前的反彈力度不足，很快便繼續往下尋底，似欲向下站量度跌幅目標25087進發的勢頭。結果，這個跌浪目標於早市末段便見到達。本欄認為，即使恒指最終可跌抵(c)浪的最後一個量度跌幅目標24548（恒指期貨則為24432），亦很大機會可先進行(c)-4浪反彈，升幅約為(c)-3浪跌幅的0.382倍。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
