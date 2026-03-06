  • 會員
06/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》展開反彈屬意料之內

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為12.5%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。看過本周三（4日）從低位顯著回升的市況後，筆者對昨早（5日）港股反彈上更高水平充滿信心；否則，筆者亦不會即場建議大家入市造好博反彈，並身體力行，入市買貨。紙上談兵很輕鬆，實戰經驗誠可貴。正如筆者於昨早開市前所言，投資者應細心觀察開市後好友大戶於反彈高位能否阻止市況迅速掉頭回跌，錄得顯著的回吐幅度，有礙大市向量度升幅目標進發。

　　結果，雖然大市升抵首個阻力位後，除剛轉超短期強勢的科技股外，國企股與舊經濟股的回跌動力並不大。然而，由於科技股仍處中長期大弱勢中，雖已被過份沽售，投資者的應市信心雖望於短時間內回復。再度提醒大家，港股現處於(c)-4浪反彈中的可能性很大；但當升抵(c)-3浪跌幅0.382倍量度升幅水平附近時，各位應提防淡友大戶再度入市，讓(c)-5浪展開，往下找尋(c)浪，即整個短期調整浪的終點。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

