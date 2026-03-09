  • 會員
09/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》備兌或持有指數認購權證短倉

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為12.5%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。港股(c)-4浪反彈獲得確認，可被細分為低一級的a-b-c三個浪。理論上，各主要市場指數都已升抵或升近(c)-4-c浪的首個量度升幅目標；能否挑戰下個量度升幅目標阻力，筆者認為機會略小於一半。但若升幅成功顯著擴大，即代表部分資金從正處於短期調整中的美股流進，港股的相對弱勢有望得到改善。

　　若論短期和中期形勢，港股現屬向淡和顯著向淡，投資者不應急於入市增持。但從另一個角度來看，我們可考慮中長線分別動用12.5%和15%增持現貨，但同時持有3月份恒指等價認購期權短倉，作下跌風險對沖，但須按期權Delta值，決定持倉量。上周五（6日）收市時，恒指期權和國指期貨的引伸波幅分別呈偏高7.139%和8.748%，高於5%，符合備兌或持有指數認購期權短倉，賺取期權時間值的條件，但須於有需要時順勢移動期權行使價。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

