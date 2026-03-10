《運籌帷幄－梁業豪》筆者的新發明：TSI

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為31.25%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。由於恒指已跌近(c)浪，即整個短期調整浪的量度跌幅目標24582（恒指期貨為24432），而長期形勢尚未轉淡。筆者認為，超短線、短線、中線、長線和超長線的實際持貨量可同步上調一級，幅度分別為25%、25%、12.5%、15%和12%。換言之，我們可偷步略作增持。我們現時不應排除港股正式掉頭回升的可能性，事實上，於現水平持貨的值博率已較前大為上升，只等待來自中東或內地的利好消息。
過去18年，筆者一直利用WBR分析法，為大家挑選各投機/投資期間最值得買入和沽出的證券，但進出市時機仍須參考圖表訊號，才能捕捉得好。近日筆者發明了可持續市勢指標(Trend Sustainability Indicator, TSI)，可實時監察150隻精選證券的價位表現，為各位找出首選和次選的買貨/沽貨對象。有了這個筆者獨創的新技術分析指標，大家可於升勢轉弱後盡快捕捉得到離市機會，和於跌勢轉弱後盡快捕捉得到入市機會。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
