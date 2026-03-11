《運籌帷幄－梁業豪》兩個中期後市發展模式

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。股神巴菲特名言：「別人恐懼我貪婪」。中東戰事令投資者憂慮石油供應會受嚴重影響，美國經濟被打擊，美股顯著下挫。近期處於大弱勢的港股被淡友大戶摧殘，好友節節敗退，但經過本周一（9日）的急挫後，港股已跌近中期重要支持位，令入市買貨的值博率大為上升。最新情況顯示，港股中期後市發展模式有兩個：（一）中期跌浪已經或即將完結，新中期升浪屬於我們一直處身的長期升浪中的一個推動浪，反覆上升的市況會將港股推上歷史新高。
（二）中期跌浪尚未完結，且還須運行一段很長的時間。然而，由於內裏最主要的推動浪或已完結，我們有理由相信大市可反彈該推動浪跌幅的0.382倍/0.5倍。須注意者，為前一個推動浪底部可被視為後市關鍵位；若能被升越，此後市發展模式將很大機會被破壞，我們可將焦點放於後市發展模式（一）上，然後分段將止賺位上移。最後，由於大市的超短期反彈幅度已大，超短線和短線的投機者應市套利將上日偷步增持現貨的注碼（各為25%資金）收回。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
