  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

11/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》兩個中期後市發展模式

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。股神巴菲特名言：「別人恐懼我貪婪」。中東戰事令投資者憂慮石油供應會受嚴重影響，美國經濟被打擊，美股顯著下挫。近期處於大弱勢的港股被淡友大戶摧殘，好友節節敗退，但經過本周一（9日）的急挫後，港股已跌近中期重要支持位，令入市買貨的值博率大為上升。最新情況顯示，港股中期後市發展模式有兩個：（一）中期跌浪已經或即將完結，新中期升浪屬於我們一直處身的長期升浪中的一個推動浪，反覆上升的市況會將港股推上歷史新高。

　　（二）中期跌浪尚未完結，且還須運行一段很長的時間。然而，由於內裏最主要的推動浪或已完結，我們有理由相信大市可反彈該推動浪跌幅的0.382倍/0.5倍。須注意者，為前一個推動浪底部可被視為後市關鍵位；若能被升越，此後市發展模式將很大機會被破壞，我們可將焦點放於後市發展模式（一）上，然後分段將止賺位上移。最後，由於大市的超短期反彈幅度已大，超短線和短線的投機者應市套利將上日偷步增持現貨的注碼（各為25%資金）收回。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

海灣戰事陷入多方博弈

10/03/2026 17:26

大國博弈

【兩會焦點－專訪】冼漢迪：香港發展AI須「差異化」與「融合化...

10/03/2026 14:49

聚焦兩會2026

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區