《運籌帷幄－梁業豪》恒指24906與26295間待突破

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量均為50%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。恒指進一步反彈上26150，若現時港股運行的為-(A)-4浪，升幅已算足夠，隨後上演的-(A)-5浪會將指數帶往低於-(A)-3浪底24906的水平。完成整個-(A)浪下跌過程後，上演的將為幅度顯著的-(B)浪反彈。這個數浪方式假設了港股中期調整浪只處於初期末段，但成為事實的機會較低。
機會較高的數浪方式為港股現處於(V)-(I)浪已從24906開始，無法計算其升浪目標，我們因而只得於「一浪高於一浪」的短期向好形勢未被破壞前，假設(V)-(I)浪仍在往上發展中。總括而言，24906為不容有失的中期重要支持位，於上述首個數浪方式中的-(A)/浪底26295則為中期重要阻力位。若見26295被升越，幾可肯定，(V)-(I)浪正在運行中，對港股中長期後巿發展非常有利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
