《運籌帷幄－梁業豪》簡介TSI使用方法

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。這個星期筆者於WhatsApp頻道(+852 66219728)內，向會員免費發放利用可持續巿勢指標(Trend Sustainability Indicator, TSI)分析的結果，表列最值得買入和沽出的精選證券。附表內各投機/投資期限的評級為「首選」的證券，均屬於最強勢者，可作為選擇圖利對象時的優先考慮。
然而，若該證券的代表並非以紅色顯示，我們只應暫作觀望，耐心等候入巿買貨的良機。至於評級為「次選」的證券，若其代號以紅色顯示，則屬於須重點觀察的證券，應研究其轉為「首選」的可能性。
TSI為筆者的最新發明，個人認為是得意之作；指標並非以一條簡單的程式計算出來，而是來自一個複雜的分析系統，希望大家欣賞。下周一（16日）起，筆者會於Patreon頻道內，教用戶一些高階使用方法，提升於巿場內的投機/投資勝算。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
