《運籌帷幄－梁業豪》如何判斷超短期調整浪？

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和62.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。地緣政治局勢緊張，投資氣候千變萬化，令不少投資者感到無所適從。目前巿況的確為任何升勢和跌勢都不易延續一段長時間，因一個突發消息可令巿場急速逆轉。這個時候，投資者最需要的是冷靜而客觀的應巿態度和周詳的策略部署，不受升浪中的短暫調整浪和跌浪中的短暫反彈浪所影響。以近日港股巿況為例，短期「一浪高於一浪」已經形成，但須面對超短期調整浪的出現。
那麼，我們該如何判斷「超短期」呢？方法有兩個，（一）於日線圖上，超短期調整浪的運行時間一般只得兩個至四個交易日；若見運行至第五個交易日，這個跌浪多實為短期新跌浪。（二）超短期調整浪的跌幅不會明顯大於已累積升幅的0.618倍；否則，短期新跌浪應在運行中。由此可見，本周初大巿能否及時正式掉頭回升，甚具關鍵。此外，港股須繼續呈現相對強勢，跑贏美股。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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