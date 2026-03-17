《運籌帷幄－梁業豪》恒指25381關口呈現強力支持

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為68.75%和50%，局勢則皆屬向淡。近日港股的相對強勢顯示，有部分資金開始流入。於舊經濟股沽盤的推動下，昨早（16日）恒指進一步跌至25318，到達近期反彈幅度的0.618倍量度跌幅目標25381。至於國指與科技，則未見顯著再跌。恒指好友大戶甫開巿即發動反攻，超短期調整浪的確有已經完結的可能。目前形勢顯示，只要恒指不跌回重要關口25381之下逗留，短期後巿可略為看高一線。
當然，地緣政治局勢不穩，大家必須客觀地審慎應巿，並提防國企股與科技股的大戶沽家重臨。技術分析方面，各位應細心觀察三大指數的日線圖形勢變化，留意各主要技術分析指標能否於本周內陸續轉好。至於周線圖形勢，現時的確仍屬顯著向淡，但這個新升浪展開後的初期的常見現象，是完全可以理解的，原因為持貨者多不易迅速回復應巿信心。須指出的，為港股中期升浪已經重臨的可能性暫時依然不大，投資者不宜過度投入。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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