《運籌帷幄－梁業豪》出現兩個跌浪底時的應市方式

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為75%和50%，局勢則分別屬於偏淡和向淡。每當股市從低位顯著回升後，大部分投資者都會觀察大市的再升動力，和能否維持「一浪高於一浪」的向好形勢。但筆者認為，這固然重要，但更值得觀察者，為上升動力是否已經重新超越下跌動力。因此，當下一個利淡消息入市時，我們應加緊留意前跌浪底支持。最不理想的市況，為前跌浪底被跌越，證明好友未能成功重奪市場控制權。
若新跌浪底高於前跌浪底，待大市正式掉頭再升後，便可確認好友佔了上風；兩者的距離愈大，他們愈佔上風。這個時候，指數牛熊證投機者應主力候低買入牛證圖利，並伺機將止蝕位從前跌浪底上移至新跌浪底。當然，指數期貨和衍生權證的投機者的圖利方式亦相同，工具分別為期貨好倉和認購權證，目標看前升浪頂和位於較高的水平。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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