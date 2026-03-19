《運籌帷幄－梁業豪》準備下周拆掉套戥倉套利

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為68.75%和50%，局勢則均屬向淡。昨天（18日）港股於騰訊(00700)公布業績前先穩後升，短期形勢依然具備反覆再升的條件。當然，恒指前升浪頂，即本月11日高位26150為好淡分水嶺，前跌浪底，即16日低位25318為短期重要支持位，不容有失。騰訊2025年度全年純利上升15.9%，符合市場預期。接著下來，若阿里巴巴(09988)的業績公布亦理想，科技股應可進一步追落後，繼續呈現相對強勢。
港股短期形勢已經成功轉好，我們現應觀察中期形勢變化。恒指期貨周線圖上，各主要技術分析指標能否陸續轉好，甚具關鍵。本欄早前中長線額外增持現貨，但這部分利用了3月份恒指等價認購期權短倉作下跌風險對沖，賺取期權時間值。下周一（23日）開始，大家應加緊捕捉拆掉套戥倉套利的機會。即期權引伸波幅的偏高幅度不再明顯時。此外，下周五（27日）收市前，拆倉行動必須完成。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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