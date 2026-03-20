  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

20/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》應抱較為審慎的應市態度

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。美國聯儲局維持現行利率不變，於中東戰事未結束前，應屬市場預期之內。看來，美國於本年內只減息四分一厘的機會較大。本周三（18日）晚美股全面顯著下挫，昨早（19日）港股自然裂口低開。雖見好友立即入市反攻，收復的失地並不大，反映大戶並沒有低估市況進一步下跌的機會。我們原本期望超短期反彈幅度可以擴大，但遲遲不見大市發力上升，當然應將看好的態度收斂。

　　幸而進入早市末段後，大市的下跌動力減弱，令港股出現生機。最新形勢顯示，好友已將最後防線上移至本周一（16日）恒指低位25318；只要指數不跌低於該位，短期「一浪高於一浪」的反覆向好形勢未算被正式破壞。無論如何，投資者現應抱較為審慎的應市態度，不應急於入市增持現貨，只應依WBR系統分析結果指示，調節各投機/投資期限的實際持貨量，至於用作對沖套戥組合內現貨下跌風險的恒指認購期權短倉，則應留意順勢下調其行使價的需要。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

央行都不減息了

20/03/2026 08:10

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區