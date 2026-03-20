《運籌帷幄－梁業豪》應抱較為審慎的應市態度

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為62.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。美國聯儲局維持現行利率不變，於中東戰事未結束前，應屬市場預期之內。看來，美國於本年內只減息四分一厘的機會較大。本周三（18日）晚美股全面顯著下挫，昨早（19日）港股自然裂口低開。雖見好友立即入市反攻，收復的失地並不大，反映大戶並沒有低估市況進一步下跌的機會。我們原本期望超短期反彈幅度可以擴大，但遲遲不見大市發力上升，當然應將看好的態度收斂。
幸而進入早市末段後，大市的下跌動力減弱，令港股出現生機。最新形勢顯示，好友已將最後防線上移至本周一（16日）恒指低位25318；只要指數不跌低於該位，短期「一浪高於一浪」的反覆向好形勢未算被正式破壞。無論如何，投資者現應抱較為審慎的應市態度，不應急於入市增持現貨，只應依WBR系統分析結果指示，調節各投機/投資期限的實際持貨量，至於用作對沖套戥組合內現貨下跌風險的恒指認購期權短倉，則應留意順勢下調其行使價的需要。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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