《運籌帷幄－梁業豪》局勢對短中線好友非常不利

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。上周末前淡友大戶全力進攻，港股短中期形勢遭嚴重破壞。客觀而言，現時投資氣候差劣，難望有重大利好因素出現。美國聯同以色列會繼續攻擊伊朗，伊朗卻不但不會投降，反而會打擊全球經濟作為報復。從宏觀角度看歷史，戰事總會結束，只怕金融市場內的投資者捱不到該日而已。早前港股呈現超短期反彈浪，亦見內裏的C浪升越A浪頂；可惜量度升幅目標未到達，便因油價急升和騰訊(00700)股價急挫而升勢逆轉。其後阿里巴巴(09988)的龐大沽盤令投資者的應市信心進一步下降，恒指跌抵上述反彈浪升幅的0.618倍量度跌幅目標25419。理論上，若淡友大戶成功將指標壓於該關口之下，A浪起點24906將會是我們應退守的水平，且支持不一定可以守得住。事實上，上周五（20日）恒指曾低見25121，收報25277，局勢實在對短中線好友非常不利。總言之，於現階段入市買貨博港股大幅回升，並不值得鼓勵。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】伊朗續封鎖霍爾木茲海峽油道，你是否擔心緊張局勢導致本港急劇通脹？ ► 立即投票