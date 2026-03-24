《運籌帷幄－梁業豪》成功跌抵III-(III)-IV-A-(5)浪目標

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為18.75%和27.5%，局勢則皆屬顯著向淡。全球股市目前面對三大利淡因素：（一）中東戰事，（二）通脹威脅和（三）私募信貸行業醞釀危機。美國國庫債券孳息率變化啟示美國會於三個月至兩年內加息，令市場憂慮美國經濟前景。上周二（17日）恒指從26250掉頭急挫，符合本欄超短期反彈浪完結後的預期市況，只是反彈幅度未夠理想和跌勢太急而已。無論如何，急速轉淡的市況已令投資者對短中期後市不再有憧憬。
本欄曾經提醒大家，自1月29日高位28056展開的iii-(III)-IV浪很有可能尚未完結，超短期反彈浪只屬iii-(III)-IV-A-(4)浪；若其終點已於26250出現，iii-(III)-IV-A-(5)浪應在運行中。昨早（23日）開市前，筆者於Patreon頻道內向訂戶指出，假設IV-A-(5)浪與IV-A-(1)浪等長，量度跌幅目標為26250-(28056-26295)=24489。須注意者，為若指數未能於該水平附近及時大幅回升，IV-A-(5)浪，即整個IV-A浪的量度跌幅目標將為26250-(28056-24906)x0.618=24303。結果，兩個目標均順利到達。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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