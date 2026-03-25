《運籌帷幄－梁業豪》本年內恒指不易創出歷史新高

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為18.75%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。本周一（23日）恒指跌越本月9日低位24906，對長線投資者而言，屬於十分不良的訊號。原本我們仍可期望，24906已是中期跌浪底，其後上演的升浪屬於長期升浪中的新中期升浪，後市於本年內創出歷史新高的機會很大。24906關口被跌越，代表自1月29日高位28056起的跌浪不可能被細分為低一級的A-B-C三個浪。
其實，於24906被跌越前，C浪的長度若跟A浪相比，實在過長，令人不禁對這個利好後市的數浪方式感到懷疑。結果，我們假設的A浪底，即2月6日低位26295沒有被升越，指數掉頭急挫，確認可被細分為低一級(1)-(2)-(3)-(4)-(5)五個浪的A浪正在發展中。由於B浪和C浪運行的時間不會短，恐怕恒指於本年內都不易創出歷史新高。最後，港股即使顯著回升，亦只屬於中期反彈。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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