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26/03/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指中期數浪方式

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為18.75%和35%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。本周一（23日）收市前，種種跡象都顯示淡友大戶已經或接近完平舊倉套利的行動，港股具備大幅反彈的條件。當日恒指低位24204會否已是中期跌浪底，筆者認為機會不大，惟內裏的A浪料已找到終點。換言之，A浪已經運行完畢，B浪反彈正在運行中，可被細分為低一級的(A)-(B)-(C)三個浪。由於A浪可被細分為低一級的(1)-(2)-(3)-(4)-(5)五個浪，整個中期調整浪應屬「之字形」。
　
　　B浪的終點多位於A浪跌幅的0.618倍量度反彈水平25468附近，隨後上演的將為可被細分為低一級(1)-(2)-(3)-(4)-(5)五個浪的C浪下跌過程。於大多數情況下，C浪終點將低於A浪底24204，至於該水平之下的再跌空間，則視乎C浪會否屬於「斜線三角形」，令指數的下跌動力減弱而定。昨天（25日）港股買盤增加，市況再升，證明大市，特別是科技股的沽盤已經減弱。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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