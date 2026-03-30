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大國博弈
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30/03/2026 08:30

《套期保值－蕭猷華》中東局勢動盪，恒指24200點為重要支持位

　　經過一個月的美以伊軍事衝突，上周浮現停火談判的曙光，然而美伊雙方立場依舊大相逕庭，南轅北轍。美國政府一方面宣稱與伊朗正進行良好談判，另一方面卻在中東大規模增兵，延續其一貫的脅迫談判手段。至於伊朗，則明確拒絕了美國提出的停火協議。目前雙方缺乏互信，要達成可執行的停火安排仍有很長的路要走。

　　另一方面，中東戰火持續並愈打愈烈，油價居高不下，對美國國內政治構成重大壓力。汽油價格上漲推高家庭開支，民怨隨之升溫，迫使特朗普政府不得不尋求快速壓低油價，否則美國可能面臨滯脹風險，10年期國債收益率已經逼近4.5%的警界線，貨幣政策也可能由預期的降息轉向緊縮加息。因此，特朗普心急如焚，眼見勝利前景暗淡，欲尋下台階望脫身。然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言已準備好抵抗任何形式的地面入侵。現在終戰與否並非由美國單方面決定，特朗普欲結束戰爭也非易事。

　　股市方面，油價上升，導致成本增加，通脹預期升溫，在此背景下，股市難以向好。然而，上周港股的表現相對穩健，恒生指數全周僅下跌326點。展望本周，預期港股將受所謂「TACO效應」影響，走勢來回震盪。雖然中東局勢對A股、港股的負面影響較區內其他股市小，但不得不提防如果局勢變壞，甚至升級，港股將會成為大戶的ATM提款機，屆時跌幅將會加大。短期而言，恒指在3月23日的低位24200點為重要支持水平。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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