《運籌帷幄－梁業豪》恒指重要關口仍看24657

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。上周五（27日）晚美股全面下挫，昨早（30日）於亞洲市場開市後繼續往下尋底，港股自然裂口低開。恒生指數低見24410後，才因內地市場監管總局有關進一步貫徹實施「反不正當競爭法」的通知而反彈。可惜於3月份期貨、期權到期日，淡友大戶當然得勢不饒人，繼續努力壓低最後結算價，恒指於24791前升勢受阻。短期重要支持位24657仍為未來兩個交易日內的重要關口，不容正式失守。
無可否認，目前港股中期形勢顯著向淡，短期形勢亦未有明顯跡象轉好，淡友大戶確實處於上風。美國總統特朗普將暫不攻擊伊朗電能設施的期限延長至下月6日，於兩個達成結束戰事的協議前，股巿難免會繼續反覆。筆者認為，特朗普知道訪華的日期不宜再延遲，他亦很希望可以及時找到下台階，結束戰事，免得「No Kings」示威擴大。至於發動地面戰，風險既大，代價亦可能會很高，相信他只是在向伊朗實施威嚇。相信戰事會於下月內，最遲5月初完結的機會很大，令美國得以避免陷入經濟衰退，嚴重打擊全球金融市場。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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